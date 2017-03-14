СМИ: Россия разместила спецназ на границе с Ливией

Россия разместила спецназ на авиабазе в Сиди Барране в западной части Египта недалеко от границы с Ливией, сообщают американские и египетские военно-дипломатические источники агентства Reuters.

Источники агентства заявили, что «США заметили нечто, что, вероятно, может быть российскими войсками и беспилотниками», в районе базы Сиди-Баррани, расположенной в 100 км от границы Египта и Ливии.

По их данным, целью этого размещения должна стать «поддержка командующего ливийской армии Халифы Хафтара», который 3 марта потерпел поражение в боях с повстанцами из Бригады обороны Бенгази, атаковавших контролируемые его силами нефтяные порты.

В Каире отрицают присутствие вооруженных сил других стран. «На территории Египта нет иностранных военных ни из какой страны. Это вопрос суверенитета», — цитирует агентство представителя египетской армии.

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также опроверг данные СМИ. Информация, которую распространяют зарубежные информагентства, - это «фейковая новость», и внимания на нее обращать не следует, передает его слова РИА «Новости».