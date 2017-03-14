Верховный суд подтвердил незаконность реновации квартала на Лиговском проспекте

Верховный суд РФ признал законной отмену проекта планировки и межевания Нового Лиговского квартала, сообщается на странице «ВКонтакте» градозащитной группы «ЭРА».

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ 13 марта отклонила апелляцию правительства Петербурга на решение Горсуда. Ранее он признал незаконными постановления об утверждении проекта реновации квартала, который органичен Лиговским проспектом, Растанной, Тамбовской и Прилукской улицами.

«Это единственный квартал реновации в историческом центре города, где под видом реновации «хрущевок» предусматривается снос четырех исторических зданий, кроме того, предусматривается уничтожение внутриквартального озеленения и детской площадки», - отметили градозащитники.

По их данным, под расселение идет только 4 дома (3-4 этажные исторические здания), при этом 25 жилых 3-5 этажных домов (среди которых есть одна настоящая «хрущевка» на Тамбовской улице) под снос и расселение не предназначены.

Ранее местные жители заявляли, что компания «СПб Реновация» занимается уплотнительной застройкой в центре Петербурга. Строительство ЖК «Новый Лиговский» застройщик запланировал на месте бывшего сквера.

Программа сохранения исторического центра Петербурга была утверждена в 2012 году. В настоящий момент в нее входят территории "Конюшенная", "Северная Коломна — Новая Голландия" и "Лиговка". Стоимость программы оценивалась в 69 млрд рублей.