В Сети появилось видео iPhone 8

В Сети появилось видео нового iPhone 8. Автор ролика попытался представить, как гаджет будет выглядеть на основании слухов, которые ранее сообщались в СМИ.

Новый гаджет, по замыслу дизайнера Vianney le Masne, станет полностью безрамочным, с закругленными торцами. Планируется, что кнопка Home будет заменена на сканер отпечатка пальца, который будет встроен в экран.

Верхняя часть экрана, как считает дизайнер, не дотянется до верхней части устройства и будет выглядеть так же, как и в нынешних iPhone.

В 2017 году линейке флагманских смартфонов iPhone исполняется 10 лет Apple iPhone 8 находится на ранней стадии разработки, и его релиз состоится осенью 2017 года. Сколько будет стоить iPhone 8 - неизвестно.