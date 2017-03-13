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Под Петербургом появится памятник медвежонку Сене (ФОТО)

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© Фото: vk.com/veles_spb

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Он стал символом центра помощи диким животным «Велес».

Под Петербургом планируется установить памятник медвежонку Сене, который стал символом центра помощи диким животным «Велес». Макет скульптуры уже готов, сообщается на странице Центра «Вконтакте».

«Все долгие 8 месяцев, со дня ухода Сенечки на Радугу, велась сложная и кропотливая работа по созданию памятника нашему медведю. Сложность работы заключалась в том, чтобы передать с точностью все черты и характер медвежонка, ведь он - уникальный и неповторимый в прямом смысле этого слова!», - сообщает «Велес».

Теперь центру помощи диким животным остается отлить памятник из бронзы.

«Стоимость работы скульптора на данном этапе составляет 65 тыс. рублей». - говорится в сообщении «Велеса». В группе «ВКонтакте» объявлен сбор средств.

Медведь Сеня умер восемь месяцев назад, прожив в Петербурге больше трех лет. Он страдал тяжелой болезнью, в результате чего в 3,5 года весил всего 20 килограммов, при норме в 150 килограммов.

Мишку привезли в Петербург с притравочной станции в Архангельской области. Его выкупили у хозяина за 50 тыс. рублей. Там его ждала неминуемая смерть – ведь на таких станциях диких животных используют в качестве притравы для охотничьих собак.

В «Велесе» медвежонку сделали несколько операций, но он все равно остался инвалидом. О том, что он вернется в дикую природу, не могло быть и речи. Ветеринары давали ему не больше года, но Сеня смог прожить три года, сообщает Metro.
Сеня при жизни и на макете памятника. Фото: vk.com/veles_spb

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