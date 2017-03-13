Ученые вырастили новые зубы за два месяца

Американский профессор Джерми Мао создал уникальную технологию выращивания зубов, передает информагентство Naion News.

Специалист создал каркас зуба из натуральных материалов, куда вживил стволовые клетки. С помощью стимулятора роста уже через несколько недель получился зуб, который благополучно прижился и был неотличим от настоящего.

На данный момент подобные эксперименты профессор проводил только на животных. Если удастся удачно испробовать технологию на людях, то это позволит перевернуть имеющиеся представления о посещении стоматологов.

При использовании новой системы достаточно одного визита к доктору.