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Картина дня: «Матильда», санкции и марш в защиту Петербурга

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© Фото: pexels.com

Темы дня

Где пройдет премьера уже нашумевшего фильма Алексея Учителя, на какой срок Евросоюз продлил антироссийские санкции и когда в Северной столице состоится марш против передачи Исаакия и объединения библиотек.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала премьера фильма «Матильда» Алексея Учителя, которая состоится в Мариинском театре 6 октября 2017 года. Первыми об этом сообщили «Деловой Петербург» (12:55), «Телеграф» (13:10) и Zaks.ru (13:55).

Это будет первая кинопремьера в современной истории театра. Выбор места премьеры создателями кинокартины неслучаен - именно в Мариинском театре на рубеже XIX-XX веков блистала главная героиня ленты, прима-балерина Матильда Кшесинская.

В фильме рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против выхода «Матильды» активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. При этом проверка, проведенная по ее жалобе, не нашла нарушений в картине.

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Второй по популярности темой дня стали санкции Евросоюза. Они продлены как минимум на полгода. Эти ограничительные меры были введены в 2014 году в адрес конкретных лиц или организаций, действия которых, по мнению европейских властей, стали причиной ущерба независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

На сайте Евросовета отмечается, что черный список попавших под запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов лиц был сокращен за счет исключения из него двух скончавшихся полевых командиров.

Третьей по популярности темой стал марш в защиту Петербурга. Его организаторы согласились с условиями Смольного и перенесли акцию с воскресенья на субботу, 18 марта. Акция пройдет в формате митинга в 14:00.

Ранее появилась информация, что Смольный согласовал акцию в форме гайд-парка. Таким образом, численность ее участников ограничена до 200 человек.

Ранее организаторы акции настаивали на проведении митинга в воскресенье, 19 марта, однако в администрации Центрального района запланировали в этот день с утра до вечера мероприятие "Море волнуется" в честь Года экологии

Самыми оперативными 13 марта стали «Деловой Петербург, Zaks.ru и «Фонтанка».

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