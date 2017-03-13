Коммунальщиков могут начать штрафовать за неоказанные услуги

Союз потребителей России предлагает штрафовать управляющие компании, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров за каждый час неоказания услуги, передают «Известия».

По словам директора Института социальной политики, сопредседателя союза Анатолия Голова, с этой инициативой он выступит 16 марта на парламентских слушаниях, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей.

«По закону «О защите прав потребителей» за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3% от ее стоимости. Например, 3% от стоимости авиабилета, если речь идет о задержках рейсов. Однако на поставщиков непрерывных услуг — жилищно-коммунальных, телефонной связи, интернета — эта норма фактически не распространяется» — рассказал Голов.

Председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак поддержал предложение Анатолия Голова. По его мнению, этот вопрос должен быть решен на ближайшем заседании президиума Госсовета, который будет посвящен защите прав потребителей.

«Отношения между потребителями и поставщиками товаров и услуг должны быть регламентированы с точки зрения ответственности поставщиков. Поставщик услуг должен нести ответственность за любой перерыв либо некачественное предоставление услуги. Защита прав и законных интересов потребителя является приоритетом любого государства. Ни при каких условиях потребитель не должен платить за некачественную или неоказанную услугу», - заявил Слепак.