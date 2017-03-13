  • 13 Март 2017
USD 14.03.2017 59.1327 +-0.0847
USD ММВБ 21:17 58.97800  
EUR 14.03.2017 63.2661 +0.5253
EUR ММВБ 21:17 62.9140  
Нефть($) 13.03.2017 51.28 +0.02
Нефть(p) 13.03.2017 3032.32 -3.16

Петербургский суд разрешил свободно упоминать слово "Бог"

Автор:


© Фото: godekan.com

Темы дня

Полицейский Центрального района пытался доказать, что делать это вне религиозного контекста запрещено.

В Петербурге суд отказал полицейскому, требующему признать упоминание о Боге сугубо религиозным актом.

Смольнинский суд в понедельник, 13 марта, пересмотрел дело участкового Центрального УМВД Петербурга Арсена Магомедова против лектора Дмитрия Угая, который 22 октября прошлого года прочитал в лофт-проекте «Этажи» научно-популярную лекцию о пользе йоги.

Тогда полицейский привлек оратора к административной ответственности по статье 5.26 КоАП, но мировой судья прекратила дело за отсутствием состава правонарушения.

Позже полицейский обжаловал постановление в Смольнинский суд. Он попытался убедить судью Екатерину Мезенцеву, что нельзя рассказывать о йоге не как о физических упражнениях, а с точки зрения божественной любви. По его мнению, слово «Бог» не может употребляться вне религиозного контекста.

Адвокаты стороны защиты заявили, что в словаре Даля есть112 случаев использования слова "Бог", в том числе в культурологическом и бытовом смыслах. Еще одним из их аргументов стало то, что слово «Бог» упоминается в гимне РФ: "хранимая Богом родная земля".

Судья Мезенцева приняла позицию защиты и заявила полицейскому, что слово "Бог" может быть упомянуто и вне религиозного контекста, передает "Фонтанка".

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Лучшие спектакли о любви в Петербурге

    Для тех, кто еще не определился с подарком на 8 марта для своей любимой, «Санкт-Петербург.ру» подобрал пять лучших романтических спектаклей, которые идут в Северной столице этой весной.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm