Петербургский суд разрешил свободно упоминать слово "Бог"

В Петербурге суд отказал полицейскому, требующему признать упоминание о Боге сугубо религиозным актом.

Смольнинский суд в понедельник, 13 марта, пересмотрел дело участкового Центрального УМВД Петербурга Арсена Магомедова против лектора Дмитрия Угая, который 22 октября прошлого года прочитал в лофт-проекте «Этажи» научно-популярную лекцию о пользе йоги.

Тогда полицейский привлек оратора к административной ответственности по статье 5.26 КоАП, но мировой судья прекратила дело за отсутствием состава правонарушения.

Позже полицейский обжаловал постановление в Смольнинский суд. Он попытался убедить судью Екатерину Мезенцеву, что нельзя рассказывать о йоге не как о физических упражнениях, а с точки зрения божественной любви. По его мнению, слово «Бог» не может употребляться вне религиозного контекста.

Адвокаты стороны защиты заявили, что в словаре Даля есть112 случаев использования слова "Бог", в том числе в культурологическом и бытовом смыслах. Еще одним из их аргументов стало то, что слово «Бог» упоминается в гимне РФ: "хранимая Богом родная земля".

Судья Мезенцева приняла позицию защиты и заявила полицейскому, что слово "Бог" может быть упомянуто и вне религиозного контекста, передает "Фонтанка".