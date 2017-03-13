Главгосэкспертиза согласовала проект капремонта набережной Фонтанки

Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект капитального ремонта подпорной стены набережной реки Фонтанки, говорится в сообщении ведомства.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», - сообщают в Главгосэкспертизе.

Участок набережной протяженностью около 102 метров, который подлежит ремонту, расположен на левом берегу реки, между Семеновском и Лештуковым мостами, в створе Бородинской улицы. В данный момент он представляет собой укрепление высотой в 3,5 метра и с метровым ограждением в виде чугунных решеток.

Проект, который был одобрен Главгосэкспертизой, включает в себя обустройство железобетонной подпорной стенки с усилением фундамента железобетонными ростверками и буронабивными сваями.

Кроме того, будут изготовлены утраченные и заменены некондиционные гранитные блоки. Также будет произведена расшивка швов и реставрация гранитной облицовки набережной, демонтаж и реставрация всего ограждения, а также реставрация тумб и решеток с восстановлением исторического вида и профиля набережной.

В период ремонта движение городского транспорта на подъездном участке к месту строительства будет частично ограничено. Финансирование работ будет производиться из регионального бюджета.