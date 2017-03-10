Опубликованы имена погибших россиян при крушении вертолета в Турции

Стали известные имена четырех россиян, погибших в результате крушения вертолета в Стамбуле. По данным Haberturk, это Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага.



Все они, по предварительным данным, работали в холдинге Eczacıbaşı, которому принадлежал упавший вертолет. Помимо них, на борту были два пилота и турецкий представитель организации.



По данным телеканала CNN Turk, на борту вертолета также находился глава российского подразделения холдинга Салим Озен



В эфире телеканала NTV глава совета директоров Eczacibasi Бюлент Эджзаджи подтвердил гибель гендиректора российского отделения консорциума. «На борту был руководитель нашей компании в России, а также четверо наших клиентов из России», — сказал он и пояснил, что все они летели на фабрику компании.



Как стало известно ранее, вертолет Sikorsky S-76 рухнул в пятницу через пять минут после взлета в районе Стамбула Бююкчекмедже.

Минимум пять человек погибли, в том числе пилот. Катастрофа, по предварительным данным, случилась из-за сильного тумана.