Оргкомитет «Марша в защиту Петербурга» готов изменить место и время проведения марша

Оргкомитет "Марша в защиту Петербурга" заявил о готовности изменить место и время проведения протестной акции.

"Оргкомитет "Марша в защиту Петербурга" будет добиваться переговоров с правительством Санкт-Петербурга по вопросу согласования Марша. Оргкомитет готов на изменение места проведения митинга в пределах Центрального района города, на изменение времени в пределах 1-3 часов и на изменение даты с 19 на 18 марта", — говорится в сообщении оргкомитета.

В оргкомитете отметили, что если Смольный откажется согласовывать марш в рамках выдвинутых условий, то организаторы акции "рассмотрят возможность включения в резолюцию митинга политических требований вплоть до требования отставки губернатора Полтавченко".

Окончательное решение по времени проведения и формату митинга будет принято 13 марта.

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В пятницу, 10 марта, у стен Смольного прошли одиночные пикеты против отказа властей согласовать "Марш в защиту Петербурга" на Марсовом поле. на плакатах петербуржцев было написано "Смольный против защиты Петербурга?", "Марсово поле. Маршу - быть! Исаакий - музей!" и другие лозунги.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", Смольный отказался согласовывать "Марш в защиту Петербурга". Вместо этого на Марсовом поле проведут праздник "Море волнуется".

Главной темой марша должно стать требование отказать РПЦ в передаче в ее пользование Исаакиевского собора и проблема разрушения научно-культурного потенциала Петербурга, в том числе тема слияние РНБ и РГБ, а также застройки территории Пулковской обсерватории.