Суд взыскал с петербуржца Кондратьева 2 млн рублей за сбитую насмерть выпускницу

В пятницу, 10 марта, в Василеостровском суде закончился третий процесс по делу о сбитых на набережной Лейтенанта Шмидта девушках. Судья Виктория Волкова удовлетворила иск потерпевших о компенсации вреда в размере 3 млн рублей, передает «Фонтанка».

Суд признал Кондратьева виновным, приговорила к двум годам колонии-поселения, но освободил от наказания в связи с амнистией.

ДТП произошло 21 июня 2012 года на перекрестке набережной Лейтенанта Шмидта и 17-й линии ВО. Находившийся за рулем Audi А6 Кондратьев сбил переходивших проезжую часть по пешеходному переходу двух выпускниц школы Екатерину Соболеву и Веронику Соколовскую.

Соболева скончалась на месте аварии, Соколовская с многочисленными травмами была доставлена в больницу.

Впервые Владислав Кондратьев был оправдан в июне 2013-го судьей Анатолием Ковиным. Он не нашел достаточных доказательств того, что водитель мог предотвратить столкновение. Приговор отменила вышестоящая инстанция.

В декабре 2014-го дело оправданием завершил другой судья Василеостровского суда – Юрий Гершевский. В марте 2016-го приговор отменил президиум Санкт-Петербургского горсуда и направил на третье рассмотрение.