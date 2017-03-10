Прокуратура выявила в Минобрнауки хищения на 127 млн рублей

Генпрокуратура обнаружила хищение 127 млн рублей из госбюджета, которые допустило бывшее руководство департамента науки и технологий Минобрнауки. Об этом передает РБК со ссылкой на письмо первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана главе ведомства Ольге Васильевой.

В письме Буксмана говорится, что хищения были совершены при реализации двух федеральных целевых программ ведомства. Это «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» («Исследования и разработки») и «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» («Фарма-2020»).

Из письма замгенпрокурора следует, что хищения были допущены из-за действий бывшего руководства департамента науки и технологий - экс-директора Сергея Салихова и его заместителя Алексея Антропова. Они покинули Минобрнауки в декабре прошлого года.

В 2014 году их департамент направил 74 млн рублей компаниям, с которыми позднее расторг контракт на предоставление субсидий из-за некачественной работы. Однако деньги в госбюджет не вернулись.

Еще 53 млн рублей были похищены при реализации проекта создания устройства, предназначенного для дистанционной беспроводной диагностики организма человека. Им занимался Московский физико-технический институт (МФТИ).

Сначала заместитель департамента Минобрнауки Антропов принял работу, а после этого Салихов расторг соглашение с МФТИ по причине того, что проект был выполнен с опережением. Как показала проверка прокуратуры, проект вообще не был реализован. Его научный руководитель жаловался на то, что его не привлекали к работам по проекту, а его подпись на бумагах подделывали.

Из письма замгенпрокурора следует, что проверку действий бывшего руководства департамента поручила провести нынешняя глава ведомства Ольга Васильева.