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Ильдара Дадина задержали у здания ФСИН в Москве

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© Фото: kommersant.ru

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Он проводил пикет с призывом отправить в отставку главу УФСИН по Карелии Александра Тереха.

Активиста Ильдар Дадин задержали во время проведения одиночного пикета перед зданием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в центре Москвы, сообащет "Интерфакс".

Дадин и оппозиционер Лев Пономарев, сменяя друг друга, проводили одиночные пикеты с призывом отправить в отставку главу УФСИН по Карелии Александра Тереха.

Пономарев и супруга Дадина Анастасия Зотова сообщили, что отправляются в Отделение внутренних дел по району Якиманка, куда сотрудники полиции увезли Дадина.

Осужденный за нарушения правил проведения митингов активист Дадин был освобожден из колонии в Алтайском крае 26 февраля. Ранее президиум Верховного суда отменил приговор активисту, который первым в России был осужден за неоднократные нарушения правил проведения митингов.

Презже Конституционный суд признал статью 212.1 УК, по которой осужден Дадин, соответствующей Конституции, отклонив жалобу Дадина. При этом суд постановил пересмотреть его дело.

Как стало известно позже, защита Дадина пожаловалась в ЕСПЧ на незаконное содержание в колонии.

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