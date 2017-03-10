Правительство одобрило ужесточение наказания за склонение детей к суициду

Правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за склонение детей к самоубийству. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

«Законопроект подготовлен в целях предупреждения распространения практики побуждения несовершеннолетних к самоубийству, а также к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни и является актуальным. Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом замечаний терминологического и юридико-технического характера», - указано в сообщении.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», депутаты Госдумы предложили наказывать восемью годами лишения свободы за доведение несовершеннолетних до самоубийства. Как уточнила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, совокупное наказание по нормам, предусмотренным законопроектом об уголовной ответственности за склонение детей и подростков к самоубийствам, может составить до 12 лет лишения свободы.

Также проект предусматривает наказание за содействие самоубийствам, организацию деятельности, сопряженной с побуждением к совершению суицидов, и за организацию разного рода "игр", связанных с угрозой жизни.

В ноябре прошлого года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства". Если при его аресте правоохранительные органы говорили о большом числе пострадавших несовершеннолетних, то на сей день в СК Петербурга расследуется лишь один эпизод по факту доведения до самоубийства 15-летней школьницы из Тобольска.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», несмотря на информацию о 15 жертвах и пяти пострадавших, Будейкин может получить лишь условный срок.

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Под следствием Будейкин своей вины не признавал, но за день до задержания под диктофонную запись фактически признался во всем в интервью «Санкт-Петербург.ру».

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появился новый пункт для жалоб на записи и комментарии с призывами к суициду.