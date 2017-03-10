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В ходе беспорядков в Сеуле погибло два человека

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© Фото: Kyodo / Reuters

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Столкновения в столице Южной Кореи начались сразу после сообщения об импичменте президенту страны.

В столице Южной Кореи погибли два участника столкновений, которые начались сразу после отстранения от власти президента страны Пак Кын Хе, сообщает «Ёнхап».

Одним из погибших оказался 72 летний мужчина. Он был обнаружен с пробитой головой. Медики оказали ему первую помощь и отправили на скорой в больницу. Однако по пути в клинику пострадавший скончался.

Радиовещательная компания KBS сообщает что ранения в ходе стычек получили восемь человек, один из них находится в критическом состоянии.

Люди вышли на улицы Сеула с плакатами, многие из них плакали и выкрикивали лозунги в защиту президента. Есть и сторонники отставки президента - они скандируют, смеются и вступают в драки с оппонентами прямо на улицах Сеула.


Фото: Getty
 

Известно, что из-за столкновений пострадали и журналисты. В частности, травму головы получил оператор японского агентства Kyodo News.

Беспорядки в Сеуле начались после того, как Конституционный суд страны утвердил решение парламента об импичменте президента Пак Кын Хе.

Причиной политического скандала стала гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 млн долларов).

Рeйтинг пoпулярнoсти главы гoсударства Пак Кын Хe ужe снизился дo 5 на этoй нeдeлe, чтo являeтся самым низким пoказатeлeм пoддeржки прeзидeнта в Южнoй Кoрee за всю истoрию.

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