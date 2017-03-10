В РПЦ хотят привлечь к популяризации культуры "Ленинград" и Тимати

Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) предложил обратиться к рэперу Тимати и музыкантам группировки "Ленинград", чтобы они спели песни на стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других классиков. По мнению епископа, это может популяризовать русскую культуру среди молодежи, сообщает "Интерфакс".

"Этот год мы хотим посвятить русской классике, пригласить самые популярные ансамбли и исполнителей. Например, если бы группа "Ленинград" исполнила какую-нибудь песню на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева и так далее, это бы возмутило одно поколение, но это бы услышало другое. Каких-то ещё исполнителей можно пригласить, Тимати, например", - отметил он в накануне, 9 марта, на встрече с блогерами в министерстве культуры.

Ранее глава минкульта Владимир Мединский сообщил, что ведомство хочет привлечь популярных русскоязычных блогеров для популяризации образования и культуры.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", 17 февраля лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в своем инстаграмме прочитал стихотворение о передаче Исаакиевскго собора РПЦ, в котором содержалась ненормативная лексика.