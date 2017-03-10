В Петербурге 10 марта дождливо и пасмурно

В Северной столице в пятницу, 10 марта, будет дождливо, в некоторых районах города ожидается мокрый снег. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС по Петербургу.

Направление ветра будет меняться. Его сила - 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Утро 10 марта в Петербурге и ближайших пригородах оказалось туманным. По сообщению городского управления МЧС, видимость местами составила не больше 500 метров.

На выходных, согласно прогнозу Gismeteo, потепления не ожидается. В субботу столбик термометра поднимется до отметки в +2, а в воскресенье до +3 градуса. В субботу ожидается небольшой снег