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Омбудсмен Шишлов призвал Полтавченко согласовать «Марш в защиту Петербурга»

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© Фото: Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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По мнению петербургского уполномоченного по правам человека, для отказа в согласовании нет явных причин.

Уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов обратился к градоначальнику Георгию Полтавченко в поддержку «Марша в защиту Санкт-Петербурга», который намечен на 19 марта.

По мнению Шишлова, в последнее время практика отказов уполномоченных органов в согласовании публичных мероприятий под надуманными предлогами становится весьма распространенной.

Он также отметил, что такие отказы приводят к тому, что граждане проводят массовые мероприятия в иных, не требующих согласования формах. Из-за этого, по мнению Шишлова, возникают дополнительные сложности в обеспечении безопасности проведения таких акций.

«Уверен, что в данном случае, учитывая высокую общественную значимость вопросов, которые планируется обсудить на митинге, и стремление его организаторов к мирному диалогу, можно найти законное решение, достойное Санкт-Петербурга», - говорится в обращении омбудсмена.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», Смольный отказался согласовывать «Марш в защиту Петербурга». Вместо этого на Марсовом поле проведут праздник «Море волнуется».

Главной темой марша должно стать требование отказать РПЦ в передаче в ее пользование Исаакиевского собора и проблема разрушения научно-культурного потенциала Петербурга, в том числе тема слияние РНБ и РГБ, а также застройки территории Пулковской обсерватории.

В данный момент организаторы «Марша в защиту Петербурга» требуют срочной встречи с губернатором Георгием Полтавченко. Направлено письмо от шести депутатов к Полтавченко с просьбой обсуждения ситуации и поиска согласованного варианта проведения марша.

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