Смольный: Вибрация на "Зенит-арене" устранена

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что вибрация выкатного поля на стадионе «Зенит-арена» устранена, передает «Интерфакс».

"Вибрация полностью устранена, как мы и обещали", - заявил Албин.

В четверг, 9 марта, Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко также завил, что Россия находится в высшей степени готовности к Кубку конфедераций по футболу 2017 года, за сто оставшихся до турнира дней все имеющиеся вопросы будут сняты.

Комиссия ФИФА, посетив в конце октября прошлого года петербургский стадион, обратила внимание на высокий уровень вибрации поля, которое пружинило. Позднее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что поле стадиона будет усилено, чтобы уменьшить вибрацию.

В итоге, в первых числах текущего месяца, когда на стадион прибыла инспекция ФИФА, вибрация так и не была устранена. "Мы уверены, что принятые меры решат проблему. Ее технологическое решение найдено. Работа будет завершена через две недели", - заявил тогда директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Поле просыпается, оно было в зимнем состоянии. Представители клуба "Зенит" и города работают над улучшением поля. Мы уверены в том, что к Кубку Конфедераций здесь будет идеальное поле, такое требуется и "Зениту". Тестовыми здесь будут три игры "Зенита" в апреле-мае", - также рассказал директор департамента ФИФА.

Как ранее сообщал корреспондент "Санкт-Петербург.ру", организаторы праздника "100 дней до Кубка конфедераций", который в четверг, 9 марта, проходил в Северной столице, внезапно отменили акцию "Символические 100 пасов". В ней должен был поучаствовать звезда футбола и обладатель Кубка в составе сборной Бразилии Кафу. Это было решено сделать, чтобы "поберечь поле стадиона".