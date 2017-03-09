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Путин уволил десять генералов силовых ведомств

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© Фото: ntv.ru

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Президент также назначил нового руководителя ГСУ СКР.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 9 марта, снял с должностей десять генералов МВД, СК и ФСИН, сообщает официальный сайт правовой информации.

Были уволены глава Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов и первый заместитель начальника Московского университета внутренних дел, генерал-майор полиции Сергей Жевлакович.

Также со своих постов уволены главы трех региональных управлений МВД — генерал-лейтенант Сергей Солодовников (Самарская область), генерал-майор Виталий Федотов (Вологодская область), генерал-лейтенант Иван Шаев (Нижегородская область).

В списке уволенных оказались и два региональных прокурора — Лидия Дьяконова (Еврейская автономная область) и Сергей Легостаев (Чувашия).

Кроме того, своих постов лишились глава управления ФСИН по Саратовской области, генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов, глава управления ведомства по Мордовии, генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягъев, начальник управления воспитательной работы ведомства, генерал-майор Александр Новиков.

Кроме того, освобождены от должности первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Забайкальскому краю, полковник юстиции Рузиля Шелест и старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета, генерал-майор юстиции Александр Филин.

Помимо увольнений, произошло и новое назначение. Генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева президент назначил руководителем главного следственного управления Следственного комитета РФ. Ранее Кабурнеев возглавлял следственное управление по Дагестану.

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