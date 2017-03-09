Участникам "XIII Всероссийского химического турнира школьников" покажут химическое шоу

В турнире, который пройдет с 13 по 19 марта в стенах Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), примет участие рекордное число команд - более 150 юных химиков из России и стран СНГ.

На церемонии открытия ребятам покажут химическое шоу, на котором организаторы Олимпиады продемонстрируют зрелищные опыты: "Химический вулкан", "Джин из колбы" и "Метель". Реакции данных опытов протекают ярко и красиво. В основе опытов лежит теория школьных знаний по химии.

Также перед ребятами выступят представители ведущих научных компаний России, которые расскажут о достижениях отечественной химии. В этом году партнерами турнира стали компании Biocad, "Росатом" и "Эволюция".

В Олимпиаде примут участие 30 команд из 23 регионов России и Казахстана. В Петербург приедут школьники из Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Москвы, Белгорода, Ижевска, Уфы, Челябинска, Казани и других городов. На турнире самые умные и талантливые ребята, прошедшие отборочные этапы, представят решения задач по химии и химической технологии.

Торжественное открытие будет проходить 13 марта по адресу: Университетская набережная, дом 7-9, Актовый зал.

Финал и подведение итогов состоится 18 марта по адресу: улица Таврическая, дом 21-25, Актовый зал.

В настоящее время ВХТШ охватывает 16 регионов Российской Федерации и имеет статус Всероссийской Олимпиады III уровня, что дает возможность победителям и финалистам без экзаменов поступать в лучшие ВУЗы России.