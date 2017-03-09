Яровая предлагает наказывать до 8 лет тюрьмы за доведение подростков до суицида

Вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая сообщила, что депутаты Госдумы предлагают наказывать восемью годами лишения свободы за доведение несовершеннолетних до самоубийства.

"Мы относим эти преступления к категории тяжких с максимальным уровнем ответственности (до восьми лет лишения свободы) и с лишением права заниматься определенной деятельностью до десяти лет", — передает слова Яровой ТАСС.

Депутат также уточнила, что совокупное наказание по нормам, предусмотренным законопроектом об уголовной ответственности за склонение детей и подростков к самоубийствам, может составить до 12 лет лишения свободы.

По ее словам, пакет поправок, который уже одобрен правительством и Верховным судом, предусматривает введение повышенной ответственности (до восьми лет лишения свободы) за доведение до самоубийства несовершеннолетних, беременных, введение уголовной ответственности (до шести лет) за склонение несовершеннолетних к суицидам.

Также проект предусматривает наказание за содействие самоубийствам, организацию деятельности, сопряженной с побуждением к совершению суицидов, и за организацию разного рода "игр", связанных с угрозой жизни.

В ноябре прошлого года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства". Если при его аресте правоохранительные органы говорили о большом числе пострадавших несовершеннолетних, то на сей день в СК Петербурга расследуется лишь один эпизод по факту доведения до самоубийства 15-летней школьницы из Тобольска.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», несмотря на информацию о 15 жертвах и пяти пострадавших, Будейкин может получить лишь условный срок.

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Под следствием Будейкин своей вины не признавал, но за день до задержания под диктофонную запись фактически признался во всем в интервью «Санкт-Петербург.ру».

Позже, 19 декабря, был отправлен на обследование в одну из психиатрических больниц Петербурга. Там жителя Московской области проверяют на вменяемость. Спустя месяц арестованный был признан вменяемым.

Позже, ему было предъявлено еще одно обвинение в доведении до самоубийства подростка из Архангельска.



