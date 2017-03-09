Более 20 тыс. обращений против передачи Исаакия отправлены в Смольный

Более 20 тыс. обращений горожан против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) отправлены через "Электронную приемную" губернатору. Копия каждого письма адресуется также в комитет имущественных отношений Петербурга, сообщают в общественной кампании #ИсаакийГороду

В письмах ее участники запрашивают аргументированную позицию власти по вопросу передачи Исаакия и просят учитывать их мнение в принятии решения о дальнейшей судьбе музея-памятника.

Письма в интернет-приемную губернатора отправляются от имени тех, кто заполнил форму регистрации на сайте общественной кампании, полностью указал свою фамилию, имя и отчество, а также прошел процедуру подтверждения адреса электронной почты. На сегодня в Смольный отправлено 21 364 таких обращений.

"Сейчас важно отправлять такие письма — когда дискуссия вокруг собора поутихла, но окончательного решения нет, - рассказал организатор кампании Федор Горожанко. - Я надеюсь, что именные обращения повлияют на ситуацию. Скорее всего, в ответ придут отписки. Но не так важно, что ответят власти. Важнее, чтобы в Смольном зафиксировали статистику обращений и увидели, что вопрос о судьбе Исаакия волнует десятки тысяч петербуржцев. Подготовка к процессу передачи собора проходит без запроса от церкви и непонятно, будет ли какая-то сила у тех документов, которые готовит комитет имущественных отношений. Если чиновники так любят заниматься ненужной работой, то пусть отвечают на 20 тыс. обращений".

Всего за два месяца общественной кампании свои подписи под требованием сохранить Исаакий в статусе музея-памятника оставили более 32 тысяч человек, но не все подписавшиеся указали полностью свое имя и верифицировали электронную почту.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи.

Церковь получит Исаакий на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.