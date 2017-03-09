Смольный разорвал контракты на строительство детсада и центра реабилитации инвалидов

Фонд капстроительства (ФКСР) Смольного разорвал контракты на строительство детского сада и центра реабилитации инвалидов в Петербурге. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Работы общей стоимостью 400 млн рублей выполняли «Улмис» и «СпецСтройМонтаж». Компании возводили детский сад на Суздальском шоссе и центр социальной реабилитации инвалидов на Камской улице Васильевского острова.

Компания «СпецСтройМонтаж», которая строила детсад на 140 мест, должна была возвести фундамент еще в мае 2016 года и сдать коробку здания к декабрю. Но подземные работы не завершены по сей день. Более того, строительная компания возводила стены подвала с нарушением проекта - они отклоняются от осей на 3-5 сантиметров, говорится в уведомлении.

Центр реабилитации инвалидов на Камской улице «Улмис» должен был сдать к концу 2016-го. Однако также не успел сделать это в срок.

Обе компании не вернули в бюджет более 40 млн рублей авансов.

По данным СПАРК, 40% долей в «Улмис» принадлежит АО «Регионснаб» Юрия Воронкова. Компания поставляет оборудование для «Роснефти» и нефтеперерабатывающих заводов.

В феврале 2017 года в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти был направлен иск о банкротстве ООО «Улмис». Истцом является ООО «Современные технологии строительства», ранее выделенное из крупного холдинга-банкрота «Единые решения». Причины требования несостоятельности ответчика пока не разглашаются.

«СпецСтройМонтаж» принадлежит Виталию Санарову. Он работал зампредом комитета госстройнадзора и госэкспертизы Ленобласти. В 2012 году СМИ сообщали об уголовном деле, возбужденном в его отношении. По мнению прокуратуры, чиновник представил подложные документы при приеме на работу.

Ранее Смольный грозился расторгнуть с «Улмисом» еще один контракт на строительство пожарного депо на Большой Озерной улице стоимостью в 170 млн рублей.