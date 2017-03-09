  • 9 Март 2017
USD 10.03.2017 58.8318 +0.5688
USD ММВБ 14:17 58.96880  
EUR 10.03.2017 61.9911 +0.2848
EUR ММВБ 14:17 62.2510  
Нефть($) 09.03.2017 51.69 2.84
Нефть(p) 09.03.2017 3041.02 +194.87

Пять вузов Петербурга вошли в рейтинг лучших университетов мира

Автор:


© Фото: kudago.ru

Темы дня

Лучшим российским вузом стал МГУ.

В ежегодный рейтинг лучших университетов мира британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds попали 28 российских вузов. Это на 11 больше, чем в 2016 году.

Из них лучший результат показал МГУ. Он вошел в число 50 лучших университетов мира по семи направлениям. Лучшие результаты МГУ продемонстрировал в предмете «лингвистика», став 13-м вузом в мире по этому направлению.

В рейтинге по отдельным предметам оказались еще 27 российских вузов. В их числе петербургские СПбГУ, ИТМО, ЛЭТИ, Горный университет и Политех.

Эксперты компании оценивали вузы отдельно по 46 предметам. Первое место занял Гарвард, получивший высшие оценки по 15 предметам, вторым стал Массачусетский технологический институт (MIT), занимающий лидирующие позиции по 12 предметам. Единственным вузом кроме Гарварда и MIT, набравшим высший балл более, чем по одному предмету, оказался Оксфорд.

Российские эксперты частично связывают улучшение показателей российских вузов в предметном рейтинге QS с программой «5 из100», направленной на повышение конкурентности российских вузов.

Целью программы «5 из 100» является попадание к 2020 году не менее пяти российских вузов в топ-100 одного из трех мировых образовательных рейтингов, среди которых список QS. В проекте участвует 21 вуз. МГУ и СПбГУ, которые и так регулярно попадают в международные рейтинги, в программу не вошли.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Лучшие спектакли о любви в Петербурге

    Для тех, кто еще не определился с подарком на 8 марта для своей любимой, «Санкт-Петербург.ру» подобрал пять лучших романтических спектаклей, которые идут в Северной столице этой весной.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm