Пять вузов Петербурга вошли в рейтинг лучших университетов мира

В ежегодный рейтинг лучших университетов мира британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds попали 28 российских вузов. Это на 11 больше, чем в 2016 году.

Из них лучший результат показал МГУ. Он вошел в число 50 лучших университетов мира по семи направлениям. Лучшие результаты МГУ продемонстрировал в предмете «лингвистика», став 13-м вузом в мире по этому направлению.

В рейтинге по отдельным предметам оказались еще 27 российских вузов. В их числе петербургские СПбГУ, ИТМО, ЛЭТИ, Горный университет и Политех.

Эксперты компании оценивали вузы отдельно по 46 предметам. Первое место занял Гарвард, получивший высшие оценки по 15 предметам, вторым стал Массачусетский технологический институт (MIT), занимающий лидирующие позиции по 12 предметам. Единственным вузом кроме Гарварда и MIT, набравшим высший балл более, чем по одному предмету, оказался Оксфорд.

Российские эксперты частично связывают улучшение показателей российских вузов в предметном рейтинге QS с программой «5 из100», направленной на повышение конкурентности российских вузов.

Целью программы «5 из 100» является попадание к 2020 году не менее пяти российских вузов в топ-100 одного из трех мировых образовательных рейтингов, среди которых список QS. В проекте участвует 21 вуз. МГУ и СПбГУ, которые и так регулярно попадают в международные рейтинги, в программу не вошли.