За 2016 год около 150 тыс. эмигрантов из России вернулись домой

Почти 150 тыс. россиян вернулись домой из-за рубежа в 2016 году, сообщают «Известия» со ссылкой на МВД.

Эту информацию изданию подтвердили в МИД РФ. По данным министерства, это стало возможным благодаря государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников.

Речь идет не только о проживавших в СНГ, но и о тех, кто переехал в страны Евросоюза. Из европейских стран в прошлом году вернулось около 30 тыс. россиян.

Причинами возвращения называют "изменение Западом отношения к Москве, языковой барьер и проблемы с трудоустройством". "Необоснованная ненависть к России послужила главным мотивом для того, чтобы после более чем 19 лет жизни в Чехии я решила вернуться домой", - так комментирует свое возвращение одна из россиянок.

Ожидается, что в 2017 году число вернувшихся в Россию увеличится, в том числе из-за ухудшения политической обстановки в Европе.