Самые высокие зарплаты в Петербурге предлагают техническим директорам

Самые востребованные сферы у работодателей в Петербурге - «Продажи» (31% от общего количества вакансий), «ИТ, телеком» (18%) и «Производство» (10%). Такие результаты показало исследованные HeadHunter.

Наибольший прирост отмечен в сферах «Спортивные клубы, фитнес, индустрия красоты» (+57% год к году), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+55%), «Автомобильный бизнес» (+50%).

При этом уровень конкуренции продолжает расти. На данный момент на одно вакантное место в Петербурге в среднем претендуют 8-9 кандидатов

Средняя предлагаемая зарплата в феврале осталась на уровне прошлого месяца - 40 тыс. рублей. Это совпадает со средним уровнем ожидаемой заработной платы, судя по данным резюме соискателей.

Самая высокооплачиваемая вакансия в настоящий момент в Петербурге – «Технический директор» с зарплатой до 600 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в 2016 году самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Петербурге стали предложения с должностями начальника по строительству и генерального директора с зарплатой от 600 тыс. рублей в месяц.