Обвиняемый по делу о гибели вице-спикера ЗакСа Солтана отказался признать вину

Овиняемый в нарушении правил дорожного движения, которые привели к гибели вице-спикера петербургского ЗакСа Павла Солтана и его супруги, не признал вину, сообщает «Росбалт».

«Нет, не признаю», — заявил Дмитрий Изотов на заседании Всеволожского горсуда Ленобласти.

ДТП произошло во Всеволожском районе Ленинградской области 14 августа прошлого года. По версии следствия, Изотов, находясь за рулем Mercedes Benz C 200, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota, в которой находилась семья Солтан.

В результате аварии погибли оба супруга. Их дочь Анастасия получила тяжелые травмы.

Спустя несколько месяцев, 25 ноября, девушка покончила с собой после побега из больницы. Она выпала из окна запасной лестницы на 12-м этаже, а на шестом проживала сама семья Солтан.

Днем ранее ей исполнилось 22 года. Незадолго до этого она развелась со своим супругом – муниципальным депутатом Алексеем Плотниковым.