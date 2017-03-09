В Петербурге открылся музей, в котором можно кричать и бегать

В Петербурге на Конюшенной площади открылся филиал московских музеев для всей семьи – Биоэкспериментаниум, где посетители не только разглядывают экспонаты, но и выполняют множество действий — кричат, прыгают, бегают, катаются на велосипеде, удерживают равновесие и даже влезают в панцирь черепахи.

Одной из первых музей посетила актриса Анна Ковальчук. На протяжении нескольких часов актриса с сыном испытывали все экспонаты, представленные на выставке: узнавали, сколько в них воды, какое животное равно им по весу, как работает осязание, обоняние, слух и зрение человека, кто громче всех кричит и что чувствует ребенок в животе у мамы.

«Выставка очаровательная – это видно по детям, которые не хотят уходить уже полтора часа, - рассказала актриса. - Кроме того, я не ожидала, что и для взрослых тут будет так интересно. Я сама не удержалась и покаталась в «животе у мамы», понюхала разные запахи, вместе с детьми мы покричали «как кашалот». Здесь очень-очень много интереснейших экспонатов».

В основе представленной экспозиции лежит идея обучения через игру. Здесь объектом большинства экспериментов и исследований является сам посетитель.

Проект привезли из Москвы создатели одного из первых в России музеев занимательных наук «Экспериментаниум». На одной площадке в игровой интерактивной форме собраны экспонаты, которые рассказывают о строении живых систем на Земле. За два года существования музея в Москве его посетило уже свыше 1,5 млн. человек.