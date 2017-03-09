В Петербурге могут построить еще четыре велодорожки за 130 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного планирует запросить дополнительные 130 млн рублей на создание в Петербурге четырех дополнительных веломаршрутов общей протяженностью в 36 километров, сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

Эти деньги планировалось выделить только в 2018 году, но КРТИ предложил перенести финансирование на 2017 год.

За 130 млн рублей в Петербурге проложат велодорожку по набережной Фонтанки от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта (6 км), по Московскому проспекту до центра города (13,4 км), по проспекту Косыгина (9 км) и от проспекта Энгельса до Кантемировской улицы (7,9 км).

Они дополнят маршруты, которые уже планируется построить в этом году. Ранее стало известно, что к 15 мая власти Петербурга подготовят проекты пяти новых велодорожек, а уже 15 июля они будут открыты для велосипедистов. Их общая протяженность — 45 километров.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", на создание остальных четырех дорожек в бюджете Петербурга предусмотрено 130,4 млн рублей.