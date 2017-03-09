В Петербурге 9 марта ожидается небольшой дождь

В четверг, 9 марта, в Северной столице будет облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

Ветер будет южный, во второй половине дня переходящий к юго-восточному 3-8 метра в секунду. Температура воздуха днем +2...+4 градуса. Ночью на дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов ожидает, что март будет теплым. Вероятно, он будет теплее на два-четыре градуса от нормы, что для марта бывает нечасто.