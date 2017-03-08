Пассажиркам Пулково раздали пять тыс. цветов

Сотрудники петербургского аэропорта Пулково поздравили прилетевших в город женщин с Международным женским днем, раздавая им цветы у выхода из зоны получения багажа.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, было роздано более пяти тыс. цветов.

Также пассажирок поздравили и некоторые авиакомпаний. Например, Turkish Airlines раздавали девушкам, летящим в Стамбул алые розы и провели розыгрыш призов. В итоге жительница Северной столицы выиграла бесплатный перелет туда-обратно самолётами авиакомпании в любую точку мира.