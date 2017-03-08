Акция феминисток завершилась потасовкой с полицией на Малой Конюшенной

Ближе к концу шествия феминисток от Малой Садовой до Дворцовой площади произошла потасовка участников акции с полицейскими.

Как передает корреспондент «Санкт-Петербург.ру», у Малой Конюшенной полицейские попытались задержать еще нескольких участников акции из-за чего между представителями правопорядка и молодыми людьми произошла небольшая потасовка. Окружающие скандировали «Позор!».

В данный момент шествие феминисток и их сторонников завершилось. Его организаторы сообщи, что праздник можно продолжить просмотром фильмов феминистской тематики. Задержаний на Дворцовой площади не произошло.



Фото: Николай Подонин/ "Санкт-Петербург.ру"

По словам участников акций, всего полицейские задержали как минимум десять человек. Всего в акции приняли участие более ста девушек и парней.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», задержания начались в самом начале акции.

Фото: Николай Подонин/ "Санкт-Петербург.ру"