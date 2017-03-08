Задержанных у Кремля феминисток отпустили

Полиция отпустила из ОВД «Китай-город» задержанных феминисток, которые провели акцию у Кремля, сообщает «ОВД-Инфо».

Полицейские провели с задержанными профилактическую беседу, а также взяли отпечатки пальцев у некоторых из задержанных.

Феминистки провели акцию на территории Кремля, вывесили несколько баннеров, в том числе «200 лет мужчины у власти. Долой!», а также жгли файеры.

Фото: организаторы акции

Еще одни баннер «Национальная идея — феминизм» вывесили на Угловой Арсенальной башне Кремля. Всего полиция задержала семь девушек.