В Петербурге байкеры проехались по тающему льду (ФОТО)

В плюсовую температуру команда петербургских байкеров-экстремалов прокатилась по тающему льду городских рек и каналов. Молодые люди на мотоциклах выехали на лед канала Грибоедова и устроили там гонки, сообщают «Невские новости».

Опасное шоу было прекращено сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские "подловили" мотоциклистов на мойке и настоятельно попросили ребят на железных конях покинуть опасную территорию.

Фото: vk.com/spb_today

По словам самих байкеров, их опасное шоу в центре города было приурочено к Международному женскому дню. Байкеры планировали проехать по льду рек и каналов Петербурга не менее восьми километров.