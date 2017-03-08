Полиция задержала участников акции феминисток на Малой Садовой (ФОТО)

Акция феминисток на Малой Садовой началась с задержаний. Как передает корреспондент «Санкт-Петербург.ру», полицейские по громкоговорителю сообщили собравшимся, что они должны покинуть улицу, так как акция не была согласована. Некоторых активистов сотрудники правоохранительных органов силой уводят в машины.

Собравшиеся скандируют «Позор!».

В данный момент на акции собралось более 50 человек. Девушки и парни выдвинулись на Невский проспект.

Полицейские идут с участниками акции и в рупоры повторяют, что мероприятие незаконное, и молодые люди мешают проезду автомобилей.

Как ранее сообщали организаторы акции, 8 марта в 15:00 женщины выйдут на Малую Садовую и пройдут прогулкой по Невскому проспекту до Дворцовой площади, «чтобы встретить Международный женский день в кругу единомышленниц (и единомышленников), напомнить окружающим и себе в первую очередь, что многие права, которые есть у женщин на сегодняшний день - результат долгой и упорной борьбы».

Фото: Николай Подонин / "Санкт-Петербург.ру"