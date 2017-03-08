В Петербурге появилось граффити в честь 8 марта (ФОТО)

В ночь с 7 на 8 марта художники арт-группы "Явь" создали новое граффити, которое они приурочили к международному женскому дню.

На одном из домов появилось изображение женщины в мужском костюме, которая скачет на огненном коне.

Фото: арт-группа "Явь"

«Исторически данный праздник появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. Во многих странах мира это, в первую очередь, политический праздник. В России этот день утратил свое истинное значение и наша новая работа сделана для того, чтобы напомнить о смысле всего происходящего, отодвинув на задний план цветы и конфеты», - напоминают создатели граффити.

Под копытами коня можно увидеть букеты и конфеты.

Фото: арт-группа "Явь"