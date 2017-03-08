Путин поздравил женщин стихами Бальмонта

Президент России Владимир Путин выступил в специальном телеобращение поздравил всех женщин с праздником 8 марта. В своей речи он процитировал стихи Константина Бальмонта.



Президент отметил душевные качества женщин и стремление создать атмосферу уюта. «Даже сегодня, в ваш день, вы все равно в делах и хлопотах, не даете себе поблажек, все успеваете. И мы часто думаем: как это у вас все получается? Но главное – мы любим и ценим вас», — заявил президент.



Глава государства обратился к женщинам стихами поэта Константина Бальмонта:

«Женщина – с нами, когда мы рождаемся,

Женщина – с нами в последний наш час.

Женщина – знамя, когда мы сражаемся,

Женщина – радость раскрывшихся глаз».





Президент пожелал российским женщинам здоровья, успехов, радости и счастья.