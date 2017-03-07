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Защита Дадина пожаловалась в ЕСПЧ на незаконное содержание в колонии

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© Фото: thebarentsobserver.com

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Сам освобожденный активист намерен заниматься защитой прав человека.

Защита освобожденного из под стражи активиста Ильдара Дадина пожаловалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на незаконное содержание в колонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Ксению Костромину.

«Мы подали в Европейский суд по правам человека срочную жалобу на незаконное лишение Дадина свободы после решения президиума Верховного суда России о его оправдании. Сейчас мы готовим аналогичную жалобу в подмосковный Железнодорожный суд, где также будем ставить вопрос о незаконном удержании Дадина в колонии в период с 22 по 26 февраля», — заявила Костромина.

Она добавила, что Дадин в дальнейшем намерен заниматься защитой прав человека.

Он также намерении подать в суд иск о реабилитации и компенсации вреда за незаконное уголовное преследование и лишение свободы.

Как ранее сообщал «Снкт-Петербург.ру», 22 февраля Верховный суд постановил освободить Ильдара Дадина. Прежде Дадина четыре раза задерживали за нарушения порядка на митингах, в последний раз - 5 декабря 2014 года, каждый раз его привлекали к административной ответственности. В итоге он первым в России был осужден по статье 212.1 УК РФ на 2,5 года. Ему оставалось отсидеть пять месяцев.

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