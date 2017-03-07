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Картина дня: выборы президента, Кубок конфедераций и помилование осужденной

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© Фото: firestock.ru

Темы дня

Почему дату следующих выборов президента РФ могут передвинуть, как изменится движение транспорта в Северной столице из-за Кубка конфедераций, и за что была осуждена жительница Сочи, которую помиловал Путин.

В этот предпраздничный день самой популярной темой, по данным «Монитора», стало известие о том, что выборы президента России предлагают провести в день присоединения Крыма. Первыми из СМИ Петербурга об этом написали Dp.ru (11:05), «Фонтанка» (11:20) и Zaks.ru (11:45).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эта дата очень удачная, так как 18 марта в 2018 году будет воскресенье, и по закону выборы главы государства могут быть назначены на этот день.

«А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, - это очень хорошо», - отметил Володин.

Согласно закону «О выборах президента РФ», первый тур голосования должен пройти во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. В 2018 году по этому закону выборы президента должны проходить 11 марта 2018 года.

Второй по популярности темой дня стали новости о том, что праздник «100 дней до старта Кубка конфедераций» ограничит движение в Петербурге.

С шести утра до 23 часов 9 марта движение транспортных средств по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль дома 37 по наб. реки Мойки) будет полностью прекращено.

Позже стало, известно, что из-за Кубка конфедераций въезд на Крестовский остров будет ограничен уже с 15 мая. В период проведения турнира в Петербурге запустят шесть дополнительных маршрутов. Шаттлы будут привозить футбольных фанатов на арену в день матча.

Третьей по популярности темой дня стала новость о том, что Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за SMS о военной технике в Сочи. Россиянка Оксана Севастиди получила срок в марте 2016 года. В апреле 2008-го женщина отправила из Сочи несколько SMS своему знакомому, который, по некоторым сведениям, оказался сотрудником госбезопасности Грузии.

В сообщениях Севастиди рассказала о движении российской военной техники в сторону Абхазии. По ее словам, технику видели многие люди, отдыхавшие в то время в Сочи.

Самыми оперативными во вторник, 7 марта, стали Dp.ru, «Фонтанка» и «Санкт-Петербург.ру».

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