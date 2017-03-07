WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. При этом пресс-конференцию его основателя организации Джулиана Ассанжа не удалось провести из-за хакерских атак, сообщается на сайте проекта.

«Пресс-конференция под атакой: Facebook и видео в Periscope, используемые создателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, были атакованы», — говорится в сообщении.

WikiLeaks также напоминает, что публикация, обозначенная как проект Vault 7, станет «крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательных ведомств».

Первая часть публикации (Year Zero) включает более 8,7 тыс. документов и файлов в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

По мнению WikiLeaks, документы демонстрируют «хакерскую» программу ЦРУ и случаи ее применения в смартфонах Apple и Google, ОС Windows, а также в телевизорах Samsung.

По данным WikiLeaks, в качестве скрытого штаба своих специалистов по кибервзлому ЦРУ использует консульство США во Франкфурте. По имеющейся информации, упомянутые специалисты обладают дипломатическими паспортами и работают под прикрытием в качестве сотрудников Госдепартамента.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4077772

По данным WikiLeaks, в качестве скрытого штаба своих специалистов по кибервзлому ЦРУ использует консульство США во Франкфурте. По имеющейся информации, упомянутые специалисты обладают дипломатическими паспортами и работают под прикрытием в качестве сотрудников Госдепартамента



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4077772

По данным WikiLeaks, в качестве скрытого штаба своих специалистов по кибервзлому ЦРУ использует консульство США во Франкфурте. По имеющейся информации, упомянутые специалисты обладают дипломатическими паспортами и работают под прикрытием в качестве сотрудников Госдепартамента.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4077772

Основатель компании по вопросам кибербезопасности Rendition Infosec Джейк Уильямс уже заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что, по его мнению, опубликованные WikiLeaks документы являются подлинными.