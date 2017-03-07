В Петербурге из-за строительства станции метро вырубили сквер (ФОТО)

Из-за строительства вестибюля и наклонного хода станции метро «Путиловская» на улице Васи Алексеева в Кировском районе был вырублен сквер из десятков вязов и лиственниц, который был посажен вскоре после окончания Великой Отечественной войны.

Частично сквер был вырублен еще в 2013 году. Тогда на его месте устроили стройплощадку вентиляционной шахты Красносельско-Калининской линии метро. Теперь строители снесли оставшуюся часть сквера, передает «Общественный контроль».

Фото : "Общественный контроль"

Как сообщает издания, рядом располагаются пустыри и брошенная стройплощадка, но построить вестибюль новой станции метро решили именно на месте сквера.

Станцию метро «Путиловская» должна быть готова к 2023 году.