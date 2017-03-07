Восемь женщин, которые изменили Петербург

Елизавета Петровна

Первой женщиной, в чью власть перешел Петербург, стала дочь его основателя Петра I Елизавета, которая пробыла на престоле ровно 20 лет.

Императрица Елизавета Петровна не раз провозглашала, что продолжает политику Петра Великого. В основном это было так. Но Санкт-Петербург очень сильно изменился под ее влиянием.

В то время в зените славы был архитектор Франческо Растрелли, который пришелся по вкусу и Елизавете. Среди его работ - дворцы петербургских пригородов Петергофа и Царского села, дома Воронцова и Строганова, Воскресенский Новодевичий Монастырь (он же Смольный), Зимний дворец (пятый по счету, существующий и поныне).

Также во время правления Елизаветы Петровны Невский проспект приобрел значение самой главной и самой лучшей улицы в столице. Его постоянно благоустраивали: в 1747 году с проспекта исчезли последние деревянные постройки, осушенные и вымощенные участки за Фонтанкой сразу же застраивались каменными домами.

Неизвестный художник середины XVIII века. Портрет Елизаветы Петровны в молодости.

Тем не менее, Князь Михаил Михайлович Щербатов, капитан гвардейского Семеновского полка написал о дочери Петра I следующее: "... Сия государыня из женского полу в младости своей была отменной красоты, набожна, милосердна, сострадательна и щедра; от природы одарена довольным разумом; но никакого просвещения не имела... с природы веселого нрава и жадно ищущая веселий, чувствовала свою красоту и страстна умножать ее разными украшениями; ленива и недокучлива ко всякому, требующему некоего прилежания к делу... даже и внешние государственные дела, трактаты, по нескольку месяцев, за леностью ее подписать имя, у нее лежали; роскошна и любострастна, дающая многую поверенность своим любимцам, но, однако, такова, что всегда над ними власть монаршую сохраняла"

Екатерина II

Как известно, урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская пришла к власти в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола её непопулярного мужа Петра III — преемника Елизаветы Петровны.

Именно при Екатерине Великой, как впоследствии стали величать российскую императрицу, было основано первое в России учебное заведение для девочек — Смольный институт благородных девиц. При ней же в Петербурге появились Эрмитаж и Публичная библиотека.







Это может показаться странным, но Екатерина II не любила появляться на людях. В один день, почувствовав сильную головную боль, она проехалась в открытых санях и получила облегчение. На другое утро боль возобновилась, и ей посоветовали испытать снова то же лекарство, но она не согласилась, сказав «Что подумает народ, когда увидит меня два дня подряд на улице?».

В честь 100-летия восшествия на престол Екатерины II в 1873 году на площади Островского был установлен памятник. Одна из легенд утверждает, что под ним зарыты «несметные богатства». Якобы, при закладке памятника одна из экзальтированных дам сорвала с себя перстень и бросила в котлован. Ее примеру последовали и другие дамы. Если верить городским слухам, то в советское время власти хотели провести раскопки в Екатерининском саду. Однако дело дальше кабинетных разговоров не пошло.

Ксения Петербургская

Ксения Григорьевна Петрова родилась в Петербурге примерно с 1719 по 1730 год в дворянской семье. По достижении совершеннолетия сочеталась браком с придворным певчим — Андреем Федоровичем Петровым.

Летописцы упоминали, что после внезапной кончины мужа 26-летняя Ксения избрала тяжелый путь юродства. Она пожертвовала свой дом в приходе Матфиевской церкви одной из своих знакомых, облачалась в одежды мужа, отзывалась только на его имя и говорила, что он жив, а Ксения умерла. После этого местные жители назвали улицу, где находился их дом, «улицей Андрея Петрова» (сейчас это улица называется Лахтинской).

Александр Простев / Ксения Петербургская

После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых в 1988 году на Поместном Соборе Русской православной церкви. Ранее, в 1902 году у ее могилы на Смоленском кладбище появилась каменная часовня.

Софья Ковалевская

Софья Васильевна Ковалевская вошла в историю как первая в мире женщина-профессор математики.



Но на пути к знаниям ей пришлось прибегнуть к хитрости. Так как в 60-х годах XIX века было запрещено поступление женщин в высшие учебные заведения России, Софья заключила фиктивный брак с молодым учёным Владимиром Ковалевским, чтобы поехать учиться за рубеж. В 1866 году Ковалевская впервые поехала за границу, а потом жила в Петербурге. Со временем союз молодых людей потерял характер фиктивности.

Софья Васильевна удостоилась почетных наград за научные работы. Она являлась лауреатом премии Парижской академии наук и премии Шведской академии наук. В 1888 году она была избрана членом-корреспондентом на физико-математическом отделении Российской академии наук.

kp.ru

В честь нее названа одна из улиц, которая находится в Калининском районе Петербурга, проходит от проспекта Науки до Северного проспекта.

Ольга Берггольц

Советская поэтесса и прозаик Ольга Федоровна Берггольц всю свою жизнь прожила в Северной столице. В декабре 1938 года 28-летнюю Ольгу арестовали по обвинению «в связи с врагами народа», а также как участника контрреволюционного заговора против Ворошилова и Жданова. В тюрьме она родила мертвого ребенка, а ее супруг был расстрелян.

После скорого освобождения она встретила Великую Отечественную Войну в Ленинграде, пережив там блокаду.

Фото: Яркипедия

Именно ей было суждено стать голосом взятого в кольцо города. С августа 1941 она работала на радио, почти ежедневно обращалась к мужеству жителей города. Ее перу принадлежат следующие строки:

Дорогой жизни шел к нам хлеб,

дорогой дружбы многих к многим.

Еще не знают на земле

страшней и радостней дороги. («Ленинградская поэма»)

Именем Ольги Берггольц названа улица в Невском районе и сквер во дворе дома № 20 по набережной Чёрной речки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Также именем Ольги Берггольц названа улица в центре Углича.

Алиса Фрейндлих

Рожденная в Ленинграде актриса Алиса Бруновна Фрейндлих снялась в большом количестве картин, которые вошли в «золотой фонд» отечественного кинематографа - «Соломенная шляпка» (1974), «Агония» (1974), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), «Сталкер» (1979), «Жестокий романс» (1984) и другие картины.

Пожалуй, самой запоминающейся стала ее работа в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман», где она сыграла «серую мышку» Людмилу Калугину. Фильм имел огромный успех, после премьеры Фрейндлих даже приходили письма следующего содержания: «После вашего фильма мы сразу отправились в парикмахерскую, сделали себе такую же причёску, сшили себе такое же платье и вообще привели себя в порядок».

Кадр из фильма «Служебный роман» (фото: Яплакалъ)

С 1983 года Фрейндлих служит в БДТ. Одна из крупных и запоминающихся ее работ на сцене этого театра— леди Мильфорд в «Коварстве и любви» Шиллера.

Галина Старовойтова

Российский политический и государственный деятель, специалист в области межнациональных отношений, правозащитница, кандидат исторических наук Галина Старовойтова родилась в Челябинске. Ее семья перебралась в Ленинград, когда девочке было всего 2 года.

Политическая карьера Старовойтовой начиналась плавно. В конце 1970-х — начале 1980-х она участвовала как этнопсихолог и руководитель в работе международных экспедиций, изучавших в Абхазии и Нагорном Карабахе феномен долгожительства. Спустя несколько лет, в 1989 году Старовойтова была выдвинута кандидатом в народные депутаты СССР от Армении, где пользовалась большой популярностью. В итоге она была избрана на эту должность подавляющим большинством избирателей, получив 75,1 % голосов.

Позже Старовойтова была депутатом Государственной думы, всегда выдвигаясь в парламент по одномандатному округу. Возглавляла объединение «Северная столица», готовившееся к выборам в Законодательное собрание в декабре 1998 года.

Фото: tvrain.ru

Но этому не суждено было сбыться - 20 ноября 1998 политик была убита в своем подъезде в Петербурге. Обстоятельства убийства не выяснены до сих пор.

В день шестидесятилетия Старовойтовой, 17 мая 2006 года, на Суворовском проспекте (угол ул. Моисеенко) состоялось открытие памятника Галине Старовойтовой в сквере, названном её именем. Двумя годами ранее гимназия, в которой она обучалась, была названа ее именем.

Валентина Матвиенко

Несмотря на то, что Валентина Мативенко родилась в Украинской ССР, ее имя навсегда будет связано с Петербургом.

В 1972 году она окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт. Позже вспоминала, что после института была распределена в аспирантуру. В молодые годы Матвиенко больше хотелось быть ученым, чем политиком. Однако она получила приглашение на работу в райком комсомола и после совещания с ректором института приняла приглашение, решив вернуться в аспирантуру через 2-3 года.

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После работы в МИДе, правительстве и администрации президента, в 2003 году Матвиенко становится губернатором Петербурга, победив во втором туре свою соперницу Анну Маркову.

Фото: rg.ru

На этом посту Матвиенко находилась почти восемь лет, получив неоднозначную оценку своей деятельности. Некоторые критиковали ее за страсть к публичности, кто-то отмечал рост экономики в городе.

Сейчас Валентина Ивановна Матвиенко - председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в скором будущем ей может достаться титул почетного гражданина города.