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Новые выделенные полосы для трамваев в Петербурге появятся к концу августа

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На Политехнической и Расстанной улицах полосы будут введены в обе стороны.

Новые выделенные полосы для трамваев на Политехнической и Расстанной улицах, а также на Лесном проспекте появятся к концу августа 2017 года. Это следует из ответа комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга депутату Заксобрания Борису Вишневскому.

На Политехнической и Расстанной улицах полосы будут введены в обе стороны. На Лесном проспекте, от Тобольской улицы до Новолитовской, выделенная полоса появится только в сторону от центра. Полосы в обе стороны движения появятся лишь на небольшом участке от Тобольской улицы до улицы Смолячкова.

О планах ввода выделенных полос на этих участках стало известно в прошлом году. В настоящий момент полосы спроектированы и согласованы между КРТИ, комитетом по транспорту и ГИБДД.

В конце января станция метро «Лесная» была закрыта на ремонт. В связи с этим был введен автобусный маршрут №1МА, который курсирует между метро «Выборгская» и «Площадью Мужества». Также был продлен трамвайный маршрут №61 до «Выборгской». Теперь он проходит по участку, где позже будет введена выделенная полоса.

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