Номер журнала New Yorker вышел с изображением Путина на обложке

Новый номер американского еженедельника New Yorker вышел с изображением президента России Владимира Путина на обложке, сообщается на официальном сайте издания.

Само название журнала написано кириллицей "Нью-Йоркер". На переднем плане карикатурно изображен президент Путин, который через монокль смотрит на бабочку с головой американского президента Дональда Трампа. Российский лидер представлен в образе традиционного персонажа журнала Юстаса Тилли - этот джентльмен, разглядывающий бабочку в монокль, появился еще на самой первой обложке New Yorker в 1925 году.

Фото: The New Yorker

В самом журнале располагается статья "Путин, Трамп и новая холодная война", авторами которой стали Эван Оснос, Дэвид Ремник и Джошуа Яфф.

Большой материал журналистов New Yorker представляет собой изложение фактов и обвинений в адрес России на фоне исторических событий недавнего прошлого. В тексте приводятся комментарии представителей современной российской оппозиции и ряда экспертов. Также в текст включены мнения американских политиков, бывших чиновников и военных, а также неназванных "чиновников администрации" США, передает РИА "Новости".

Авторы материала признают, что "ни один разумных аналитик не верит, что активные действия России в США и Европе привели к подъему Трампа и националистических политиков в Европе".

Вместе с тем они заканчивают статью словами российского журналиста Алексея Венедиктова о том, что "турбулентность в Америке" в связи со скандалами вокруг Трампа выгодна России, у которой "развязаны руки".

Литературно-публицистический журнал The New Yorker печатается с 1925 года примерно по 47 номеров за год. Его обложки часто вызывают бурные дискуссии.



