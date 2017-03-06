Горсуд оставил в силе решение не рассматривать иск по Исаакию

Городской суд Петербурга оставил в силе решение Василеостровского райсуда не рассматривать иск против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ)., сообащется на сайте учреждения.

Судья Андрей Белоногий не нашел оснований для того, чтобы жалоба активистов была удовлетворена.

Ранее судья Василеостровского суда Оксана Рябко отказала инициативной группе, в которую входят депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский и сопредседатель городского отделения партии «ПарНаС» Андрей Пивоваров, в принятии иска.

Судья объяснила свое решение тем, что распоряжение смольнинского комитета имущественных отношений, которое оспаривается активистами, не является решением о передаче храма РПЦ. Таким образом, по мнению суда, нет и основания для протеста.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», Смольнинский суд рассмотрит иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Истцом выступает петербуржец Сергей Бакешин. Он оспаривает законность распоряжения Смольного о передаче Исаакия. Рассмотрение иска запланировано на 13 марта.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил,что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи. Церковь может получитт Исаакий на 49 лет.

Известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.

В настоящий момент решается вопрос о проведении референдума о статусе собора.