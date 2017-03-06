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Правительство РФ поможет КРТИ с доступом к базе МВД для штрафов за неоплаченную парковку

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© Фото: allparkings.ru

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В поддержку совершенствования федерального законодательства выступили и представители МВД РФ.

Инициатива Петербурга о необходимости передачи персональных данных автомобилистов для привлечения их к административной ответственности за неоплату парковки нашла поддержку в Минэкономразвития и Минкомсвязи, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

На прошлой неделе, 2 марта, 2017 года на заседании Временной комиссии Совета Федерации обсуждался вопрос о предоставлении персональных данных автомобилистов органам исполнительной власти субъектов и муниципальных образований РФ для администрирования правонарушений, в том числе за неоплату парковки.

«На совещании в Совете Федерации мы озвучили проблемы, с которыми столкнулся Санкт-Петербург в части невозможности администрирования правонарушений за неоплату парковки. Наша позиция была услышана. Более того, по этой проблеме выступили и поддержали нас представители Минкомсвязи РФ и Минэкономразвития», – отметил заместитель председателя КРТИ Вадим Власов.

По его словам, речь идет не просто о получении персональных данных автомобилистов в рабочем порядке на бумажных носителях, а в том числе, о передаче данных владельцев автомобилей в режиме онлайн.

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Как сообщает пресс-служба КРТИ, в поддержку совершенствования федерального законодательства по данному вопросу выступили и представители МВД РФ.

«Однако вместе с тем представители МВД и Роскомнадзора подчеркнули, что необходимо доработать используемые в законопроекте формулировки с тем, чтобы не допустить ущемления прав добросовестных автомобилистов, исправно оплачивающих парковку», - уточняют в КРТИ.

Свои предложения по этому вопросу данные ведомства готовы вынести к следующему заседанию комиссии.

Ранее совместный законопроект КРТИ и СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», был рассмотрен комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и внесен в качестве поправок в проект федерального закона «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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