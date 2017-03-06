Следователи пришли с обысками в три офиса «Невского банка»

Сотрудники следствия Центрального района и Управления экономической безопасности ГУ МВД Петербурга посетили три офиса ПАО «Невский банк». Их интерес вызвали платежные документы фирмы «Кордейл», связанной с известной группой компаний «Marvel дистрибуция», сообщает «Фонтанка».

По информации издания, утром в понедельник, 6 марта. следователи и оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности пришли в головной офис банка на Киевской улице, 5, а также в его филиалы «Приморский» и «Полюстровский».

Обыски проходили в рамках уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере», возбужденном в следствии Центрального района. В его рамках исследуется конфликт, возникший в компании «Кордейл», аффилированной с известной группой компаний «Марвел-дистрибуция».

По данным источника издания в экономической полиции Петербурга, паре десяткам юристов «Кордейл» в 2016 году выдали гонорар в сумме 9 млн. рублей. Однако, вскоре сотрудники поняли, что наниматель оформил эти деньги договором займа. Более того, в отношении юристов был подан иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о взыскании уже более 10 млн. рублей.

Как сообащет «Фонтанка», в уголовном деле уже имеется заключение эксперта о том, что на договоре займа стоит поддельная подпись.