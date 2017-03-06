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Албин: Аэроэкспресс от Пулково пройдет до Витебского вокзала

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© Фото: on-line.spb.ru

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Его строительство начнется не позднее сентября 2018 года.

Аэроэкпсресс от Пулково будет проходить до Витебского вокзала, сообщил интервью «Интерфакс» вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

По его словам, был проведена работа по определению трассировки железнодорожного маршрута из Пулково с вариантами прибытия на Балтийский и Витебский вокзалы.

«Специалисты называют предпочтительным прибытие на Витебский вокзал, у которого более развитые транспортные связи с историческим центром города и благополучнее ситуация с парковочным пространством», - оттенил вице-губернатор.

Как уточнил Албин, примыкание новой линии от аэропорта предусмотрено в районе железнодорожной станции "Шушары", а интервал тактового движения электропоездов – 20 и 30 минут. Таким образом, время пути от Витебского вокзала до аэропорта Пулково – 25 минут.

Вице-губернатор Албин также уточнил, что строительство ароэкспресса должно начаться не позднее III квартала 2018 года.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», Смольный и ОАО «РЖД» создали рабочую группу по строительству «Аэроэкспресса» 1 февраля 2017 года. Ранее Смольный, получив 10 млрд рублей из федерального бюджета на строительство «Аэроэкспресса», весь 2016 год не мог определиться, нужна ли Петербургу скоростная электричка до аэропорта.

В июле губернатор Георгий Полтавченко заявлял, что в ближайшие два года «Аэроэкспресс» не понадобится городу из-за снижения пассажиропотока Пулково.  Позднее, в октябре, глава комитета по транспорту Александр Головин рассказал, что скоростную электричку все же построят, но лишь после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. К тому времени пассажиропоток Пулково должен достигнуть 20-25 млн человек.

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